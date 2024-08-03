住建部：抓好落實進一步提升城市安全韌性水平

住房城鄉建設部新聞發言人、住房改革與發展司司長王勝軍（圖片來源：中國網） 中評社北京8月3日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於2日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任鄭備和公安部、財政部、人力資源社會保障部、自然資源部、住房城鄉建設部有關負責人介紹《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》有關情況。住房城鄉建設部新聞發言人、住房改革與發展司司長王勝軍在回答記者提問時表示，這次的《行動計劃》就提升城市安全韌性作出進一步細化安排，我們將和有關部門結合城市更新行動來共同抓好落實。接下來，我們繼續貫徹落實好黨中央、國務院決策部署與這次《行動計劃》的具體安排，精準施策、久久為功，努力提升城市安全韌性水平，讓人民群眾在城市生活的更安全、更舒心、更美好。



有記者提問道，《行動計劃》提出了加強城市排水防澇和實施城市生命線安全工程等任務，請問有哪些具體舉措？如何實施？



王勝軍表示，對城市安全韌性，黨中央、國務院高度重視，全社會都很關心。黨的二十大報告，政府工作報告都提出打造宜居、韌性、智慧城市，這其中韌性是非常重要的一個目標要求。這次的《行動計劃》就提升城市安全韌性作出進一步細化安排，我們將和有關部門結合城市更新行動來共同抓好落實。在工作中，我們體會，提高城市的安全韌性水平，綜合性、系統性很強，也是一項科學性、專業性很強的工作，做好這項工作要想明白、幹實在，把握規律，把思路理清楚，創新機制，用准辦法。具體有幾個方面：



第一，要尊重科學規律。城市發展是一個自然歷史的過程，有其自身規律，在工作中要尊重和順應，不能夠違背。提升城市安全韌性也是需要從工程、管理、技術、制度等方面協同發力。比如，地下管網是城市的裡子工程，對城市運行和發展是不可或缺的，這方面有短板就要補上，管網老化了就要及時更新，否則就會有隱患，就可能出安全方面的問題。這幾年，我們在有關部門支持下，一直在下功夫抓管網更新改造。接下來，我們將按照《行動計劃》的部署進一步加大力度，繼續推進好燃氣、排水、供水、供熱等老舊管道的更新改造。



第二，要堅持系統觀念。城市是一個非常複雜的巨系統，城市安全的問題往往涉及到方方面面，具有多因多果的特點，必須用系統觀念、統籌辦法、協同方式來預防和解決這些問題。比如城市內澇的治理，必須統籌謀劃城市的排水防澇設施布局，提升整體性和系統性，還要統籌城市防洪和排澇，建立健全城區的水系、排水管網與周邊的江河湖海以及水庫的聯排聯調運行管理模式。