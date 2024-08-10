中評編譯：韓報評論 美大選給世界帶來影響

共和黨總統候選人特朗普（左）及有望代表民主黨出征的副總統賀錦麗（右）。（左圖取自facebook.com/DonaldTrump，右圖取自facebook.com/KamalaHarris） 中評社首爾8月10日電（記者 崔銀珍編譯）韓國世宗研究所理事長、前外交部朝核大使李容濬日前在《朝鮮日報》評論專欄發文，探討美國11月大選結果對世界帶來的影響。文章編譯如下：



距離今年11月5日舉行的美國總統選舉還有90多天，國際社會對此非常關注。因為，根據此次選舉的結果，利害關係將截然相反的國家比過去更多。雖然利害關係最大的國家將是目前正在進行戰爭的以色列和烏克蘭，但是對於處於新冷戰體制陣營之間的警戒線，受到潛在安全威脅的歐洲波蘭、芬蘭、德國等國家和東亞的韓國、日本來說，此次選舉將對國家的命運產生巨大影響。



特朗普候選人在6月27日第一次電視辯論中取得壓倒性勝利和7月13日暗殺未遂事件後，支持率差距拉大至3%以上，似乎已經確定了大勢，但隨著拜登總統7月21日宣布退出競選和哈里斯副總統宣布參加大選，特朗普的大勢論似乎有所放緩。自哈里斯成為總統候選人以來，特朗普在多項民意調查中均略微退縮，平均有1.7%的優勢，這一數據與6月27日第一次電視辯論之前的支持率差距相似。如果以目前狀態進行選舉，特朗普候選人將獲得312名30周選舉人團，哈里斯候選人將獲得226名20周選舉人團，特朗普候選人很有可能獲勝。但是支持率差距非常小，因此有可能會因為微小的失誤導致局勢逆轉。

