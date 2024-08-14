中評編譯：韓專家籲中日韓應合作 超越矛盾

國務院總理李強在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。（圖源：新華社） 中評社首爾8月14日電（記者 崔銀珍編譯）韓國西江大學名譽教授、前駐美大使趙潤濟日前在韓國《中央日報》上刊登評論文章，強調韓中日知識交流與合作非常重要。文章編譯如下：



韓中日這東亞三國面臨著人口減少、生產效率下降、低增長等巨大障礙。一度中國的高增長進入2020年代後有所減弱，從2010年代的平均增長率7.7%降至過去4年的4.7%，中國對世界經濟增長的貢獻率從2010年至19年的32%降至2020年至23年的24%。中國的經濟活動人口已經從2015年開始減少，投資率雖然仍然很高，但不再增加。需要彌補這一缺陷的生產率自2010年以後一直呈下降趨勢，最近中國政府再次出台了通過擴大財政、信用等扶持政策，但這只是暫時的效果而已。



30多年前，日本就已經走上了這樣的道路。由於貿易制裁、廣場協議等，美國的牽制得到加強，老齡化開始，增長勢頭受挫，因此一直試圖通過擴大財政和貨幣來刺激經濟，但只助長了泡沫和危機，未能擺脫長期停滯。隨著重組的推遲，生產效率下降，到2010年為止一直保持的世界第二大經濟大國地位現在被印度超越，淪落為世界第五大經濟。依靠簡單的擴大財政金融，背了世界最高的國家負債比率。



韓國現在似乎也走上了類似的道路。在勞動供應和投資增長率下降的情況下，為了防止增長率下降，必須提高生產效率，但這在過去幾年裡也呈現出下降趨勢。據韓國銀行的報告書顯示，自20世紀70年代以後的50多年間，生產效率的提高對韓國經濟增長因素貢獻了約24%，但2010年代以後開始下降，過去3年間下降到了7.5%（趙泰亨(音)，《韓國經濟80年及未來增長戰略》，2023年）。如果按照現在的趨勢發展下去，10年後的增長率將是0%左右，20年後將變成負增長。這不是遙不可及的未來。

