加索爾：很遺憾中國運動員接受高頻檢測

中評社北京8月2日電／國際奧委會運動員委員會委員保羅·加索爾2日在巴黎奧運會的一場新聞發佈會上對中國游泳運動員頻繁接受興奮劑檢查一事表示“遺憾”，並呼籲各方尊重世界反興奮劑機構（WADA）的權威和檢測體系。



新華社報導，自今年4月開始，美國反興奮劑中心和部分外國媒體針對23名中國游泳運動員在2021年的食品污染事件發表了多篇出於政治意圖的不實報導，並試圖挑戰WADA的檢測體系。《紐約時報》近期又以偏概全地炒作了2022年中國選手美雄酮陽性事件，意圖再次煽動對中國運動員的不滿情緒。



外媒的錯誤報導為正在參加奧運會的中國游泳隊製造了較大的場外不利因素，這直接反映在中國運動員接受的高頻檢測。自2024年1月1日至巴黎奧運會前夕，中國游泳隊平均每人接受反興奮劑組織檢測21次，這一數字遠高於美國隊的人均僅6次和澳大利亞隊的人均僅4次。



加索爾表示，美國媒體的報導具有“爭議性”，而加大對中國運動員檢測力度以證清白的做法令他“感到遺憾”。



“在我看來，我希望每個人都可以瞭解WADA的工作，尊重他們並理解他們的檢測流程，相信他們在保證體育比賽公平性上的權威。”加索爾說。



“面對目前沒有異常的檢測結果，我不確定對中國運動員如此高頻的檢測是否是正確的。”加索爾說。



加索爾曾代表西班牙男籃參加了2004年雅典到2021年東京之間的五屆奧運會，作為曾經征戰奧運賽場的一名運動員，他對中國游泳運動員的處境表示同情，同時也讚揚了中國運動員對興奮劑檢測的配合。



“這對運動員來說很不容易，他們要在一天之內接受從早到晚的多次檢測，休息和訓練的安排因此被打亂，我很欽佩中國游泳運動員對檢測的配合。”加索爾說，“無論是哪個國家（地區）的選手，我都不希望類似情況再發生。”