中評現場：“上海文化周”在香港開幕

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月3日電（記者 盧哲）由香港特區康樂及文化事務署（康文署）、上海市文化和旅遊局及中國上海國際藝術節中心合辦的“上海文化周”2日在香港文化中心舉行開幕典禮暨酒會。打響頭炮的上海京劇院麒派劇目《烏龍院》在典禮結束後隨即在香港文化中心大劇院上演，為“上海文化周”揭開序幕。



香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄在開幕典禮暨酒會上致辭時表示，香港作為中外文化藝術交流中心，肩負聯通中外的使命，擔當向世界宣揚中國傳統文化的重任。香港特別行政區政府今年成立弘揚中華文化辦公室，舉辦首屆中華文化節，並以上海為文化節的焦點城市。是次康文署合辦“上海文化周”，可以讓市民及旅客欣賞和感受上海獨特的文化魅力，促進文化交流。



其他主禮嘉賓包括上海市文化和旅遊局副局長金雷和中國上海國際藝術節中心副總裁楊佳露。金雷在致辭時表示，希望以本次文化周為契機，持續發揮兩地獨特優勢，共同向世界講好中國故事，彰顯城市精神。



據介紹，“上海文化周”開幕節目《烏龍院》由著名京劇表演藝術家、中國戲劇梅花奬得主陳少雲帶領國家級演員魯肅和楊揚演出，是京劇大師周信芳（麒麟童）的經典劇目。上海京劇院在八月三日及四日在香港文化中心大劇院亦會帶來海派京劇《七俠五義》的上、下本，此劇不僅重現設計精妙的機關布景，也會展現一眾演員文武兼備的各種絕活。此外，上海民族樂團將在著名指揮湯沐海的帶領下，在八月五日及六日分別在香港大會堂及荃灣大會堂獻奏兩場精心編創的海派民樂《海上生民樂》（音樂會版）。是次音樂會糅合傳統與現代風格，展現中國民樂之美及具時代魅力的民族之聲。