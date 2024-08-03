中評鏡頭：上海文化周的“非遺”精品

非遺技藝及作品展示（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月3日電（記者 盧哲）由香港特區康樂及文化事務署（康文署）、上海市文化和旅遊局及中國上海國際藝術節中心合辦的“上海文化周”2日在香港文化中心舉行開幕典禮暨酒會。現場展出了部分以傳統技藝和手工藝為主的非遺項目，包括藥斑布印染技藝、古琴斫製技藝、茶藝、蘇繡、壓金絲嵌寶工藝等，由非遺傳承人親自講解製作，吸引不少嘉賓駐足欣賞。



據介紹，隨著“上海文化周”開幕，嘉定區非物質文化遺產（非遺）保護辦公室將於八月三日在香港文化中心大堂舉行《非遺點亮生活》非遺交流展，展出以傳統技藝和手工藝為主的非遺項目，包括嘉定竹刻、徐行草編、藥斑布印染技藝、古琴斫製技藝、茶藝、蘇繡、壓金絲嵌寶工藝等。市民可透過欣賞嘉定區非遺項目，感受江南文化和海派文化的獨有魅力，深入認識傳統中國文化，展覽免費入場。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄在開幕典禮暨酒會上致辭時表示，香港作為中外文化藝術交流中心，肩負聯通中外的使命，擔當向世界宣揚中國傳統文化的重任。香港特別行政區政府今年成立弘揚中華文化辦公室，舉辦首屆中華文化節，並以上海為文化節的焦點城市。是次康文署合辦“上海文化周”，可以讓市民及旅客欣賞和感受上海獨特的文化魅力，促進文化交流。



中華文化節由文化體育及旅遊局呈獻、康文署弘揚中華文化辦公室策劃，旨在加強市民對中華文化的認識，以及培養國民身分認同和文化自信。首屆中華文化節六月至九月期間舉行，透過一系列不同形式的表演藝術項目和延伸活動，包括中國戲曲節精選劇目、獲國家藝術基金肯定的本地優秀作品、文藝組織演出、電影放映、展覽和講座等，讓廣大市民和旅客感受中華文化的博大精深，藉以弘揚中華文化，推廣愛國主義教育，提升市民國民身分認同，為“一國兩制”實踐行穩致遠作出貢獻。