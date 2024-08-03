快評：深化兩岸文化交流　台灣各界心聲

中評社快評/曾任台灣“文化部長”的銘傳大學講座教授洪孟啟接受中評社訪問時表示，8月1日看到巴黎奧運男子游泳100公尺自由式大陸19歲選手潘展樂受訪時說，感覺賽前被對手看不起，但在下水前一刻，感受到國家賦予他的自信，最後以46.40秒破世界紀錄奪下金牌，讓他看了相當感動。洪孟啟指出，潘展樂當時心裡所想的都是如何把國家再放大，如何努力去為完成民族復興大業盡一份心力，這就是大陸年輕人展現出的民族自信，不但令人佩服，也讓他深深體會到以身為中華民族一份子為傲的那種自信與驕傲。



洪孟啟說，他去過大陸很多地方，發現大陸的年輕人越來越有民族自信，到處都能看到年輕人穿著漢服或其他各省的在地服飾，很有自信地走在街上，這種文化自信展現出大陸年輕人對自己美學的肯定。洪孟啟希望兩岸文化交流能促進彼此相互的欣賞與學習，希望兩岸民間能持續交流，希望兩岸炎黃子孫共同努力實現中華民族偉大復興，讓後世子子孫孫都能做一個有尊嚴的中國人。



這是一位台灣教授發自內心的感受與共鳴。其實台灣還有不少人深以中華文化的優雅與博大精深而感到自豪和驕傲，但也對台灣這些年的“去中國化”教育和社會氛圍而憂心忡忡，強調兩岸文化交流和青年交流的重要性。



值得慶倖的是，盡管這些年兩岸關係持續緊張，但兩岸各種形式的民間交流，特別是文化交流和青年交流，仍持續進行，且不斷深化。許多台灣年輕人到大陸參訪、交流或學習、工作、生活之後，都有個共同的感受，即認為眼見為實，對大陸的認知和感受，與在台灣所了解的大陸有很大的不同，認為發展、進步、開放、友善的大陸充滿機會，高度認同和支持兩岸應擴大和深化文化交流。



擴大和深化兩岸文化交流，不僅是大陸一直在推動的政策，也是台灣各界的共同心聲。