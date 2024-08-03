河北推動政治監督具體化精準化常態化

河北省香河縣紀委監委統籌監督力量，聚焦京津冀一體化重點項目開展監督。圖為近日，香河縣紀委監委幹部到安運橋項目現場向項目負責人瞭解工程進度情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月3日電／據中央紀委國家監委網站，二十屆中央紀委三次全會報告指出，要“緊緊圍繞黨中央大政方針和習近平總書記重要指示批示加強政治監督”，“健全對跨地區跨部門重大戰略的協同監督機制”。



今年以來，河北省紀委監委堅決落實中央紀委三次全會部署，把監督保障京津冀協同發展深入推進作為堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的實際行動，緊盯重大國家戰略實施，細化監督事項，開展聯動監督，以具體化、精準化、常態化的政治監督，服務保障推進京津冀協同發展。



“審批事項辦理是否便捷，有沒有享受相關惠企政策”“過程中是否遇到吃拿卡要情況”……近日，河北省紀委監委深入雄安新區及三縣政務服務中心、住房管理中心開展監督檢查，隨機詢問在服務窗口辦理業務的群眾，督促進一步優化辦事流程、提高服務質效。



“加強政治監督，首先要解決監督什麼的問題。”河北省紀委監委有關負責同志介紹，省紀委監委多次到雄安新區調研，組織紀檢監察幹部深入施工一線，實地瞭解項目進展情況，找准協同發展“中梗阻”，確定政治監督重點事項。



清單化管理、項目化推進政治監督。在深入調研基礎上，河北省紀委監委制定《健全完善協同監督體系保障京津冀協同發展重大國家戰略落實的意見》《加強雄安新區規劃建設政治監督的意見》等6個專項監督意見，對照高標準高質量建設雄安新區、承接北京非首都功能疏解、強化協同創新和產業協作等重點任務，細化明確89個監督事項，有的放矢開展監督。



“保障協同發展，必然要求開展協同監督。”河北省紀委監委相關負責同志介紹，京津冀三省市紀委監委按照聯合印發的《關於深化聯動監督 密切協作配合 推動京津冀協同發展重大國家戰略落實的若干措施》，於每年初共同梳理涉兩地、三地協同發展重點任務，建立監督清單，為三省市各級紀委監委開展協同監督指明了方法、路徑。



“在監督清單的指引下，河北省紀檢監察機關堅持目標導向，緊緊圍繞京津冀協同發展重要任務靶向發力、精準監督，推動協同發展由產業轉移向提質增效升級轉變。”該負責同志說。

