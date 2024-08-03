埃菲爾鐵塔向世界傳遞幸福與堅強的力量

（圖源：新華社） 中評社北京8月3日電／從席琳·迪翁站在埃菲爾鐵塔上為巴黎奧運會開幕式驚艶獻唱，到奧運獎牌中間鑲嵌埃菲爾鐵塔的碎片，埃菲爾鐵塔已成為巴黎奧運會上一抹不可磨滅的印記。埃菲爾鐵塔設計者第四代傳人、古斯塔夫·埃菲爾之友協會主席菲利普·庫佩里·埃菲爾日前在參加《國際會客廳》節目時說，他為埃菲爾鐵塔向世界傳遞出幸福與堅強的力量深感自豪。



法國政府為舉行1889年世界博覽會和慶祝法國大革命勝利100周年，建造了埃菲爾鐵塔。埃菲爾說，130多年後，鐵塔已成為法國“一個多樣性的象徵、一個連接世界的紐帶”，它不僅為巴黎這座藝術之城畫上了點睛之筆，更成為屬於全世界的文化遺產。



埃菲爾說，“我相信文化能夠匯聚人心。我對中國古老文化深感敬佩。我和中國的藝術家朋友經常愉快地交流。雖然法中兩國之間存在差異，但我們有著許多共同之處，因為兩個民族對過去和未來都懷有極大的尊重。”



“團結非常重要。在中國，人民總能團結在一起，這令人欽佩。”埃菲爾說，他喜歡中國，因為這片土地上的人民“非常有進取精神，而且追求和平，這非常重要”。因為和平與奧運會“能為每個人帶來快樂”。



在談到未來與中國合作的項目和計劃時，埃菲爾說，他希望能促進法中兩國學生間的交流。他介紹，法國的古斯塔夫·埃菲爾大學與中國山東省的大學建立了交流項目，一些中國學生將來到法國進行為期數周的交流學習。與此同時，一些法國學生也將前往中國進行交流學習。“這是一個寶貴的機會，讓我們相互瞭解，促進兩國（青年人）之間的交流與合作。”



在回應國際上對巴黎奧運會開幕式的一些批評聲音時，埃菲爾說，法國一直無懼外界批評和爭議，真正的困難來自於“從哪裡能找到啟發、思考和創造力”，而巴黎奧運會開幕式體現出了法國人的創新性。“巴黎是愛情之城、創造之城、藝術之城，我們都身處其中，可以經受住批評的影響。”

