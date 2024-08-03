網評：別再糾結運動員化不化妝了

6月5日，穀愛凌手持火炬傳遞。當日，巴黎奧運會火炬傳遞在法國西部大西洋盧瓦爾省進行。中國女子自由式滑雪運動員穀愛凌作為當天第11號火炬手參與傳遞。（圖源：新華社） 中評社北京8月3日電／別再糾結運動員化不化妝了

來源：光明網 作者：光明網評論員



7月28日，中國女籃在巴黎奧運會首戰以1分惜敗西班牙。比賽第二節末段，李夢站上罰球線，鏡頭下清晰可見她化著淡妝的面容。而在賽場解說中，解說和嘉賓就化妝一事產生了一段對話，解說問，“我想問一個跟這個比賽沒什麼關係的話題，就是你打球那時候化過妝嗎？”嘉賓則回答，“沒有。我們那時候不興化妝，崇尚自然美。”



這段對話也迅速在互聯網上引發軒然大波，一時間“關於女性運動員能不能化妝”成為了一個熱門話題。比賽解說中，突然插入這麼一段話，多少讓人感到某種弦外之音：女籃比賽落敗，是因為分心在化妝上了。



這樣的說法，恐怕層次不太高，這和某些中學的奇葩校規倒是有類似之處——“化妝就是分心，打扮就是懈怠，你要專心學習（比賽）啊。”至於“我們當年”這樣的回應，說服力也是有限的。時代總在發展，人們不能刻舟求劍，何況一味追溯當年的話，女性甚至是不參加奧運會的：1924年，國際奧委會才正式通過了允許女性參加奧林匹克運動會的決議。



女性運動員化妝會影響成績的說法，至今沒有什麼證據，正像有網友說的：“那些不化妝的也沒進奧運會啊”。解說大概也知道理據不足，知道這是和“比賽沒什麼關係的話題”。但有些時候人們就不會如此寬容了，據媒體報導，在歐洲體育媒體Eurosport的直播中，一位評論員因為調侃“這些女人剛剛結束比賽，你知道女人的，她們會聚一聚，化化妝”，而被直接開除。



仔細想想，把化妝和體育對立起來，隱含著一種非常強勢的話語壓制——一位女性衹有獲得第一，才有資格化妝。只要落敗、只要不是第一，化妝永遠可以成為一個“原罪”。那麼女性必須抵達毫無爭議、無可指摘的頂點，才能獲得一位女性天然的權利，這太殘酷了，也太荒唐了。



仔細想想，人們到底希望通過體育看到什麼？除了獎牌、獎杯之外，體育最大的魅力就是讓人們看到了一個個人。TA們自我突破、個性張揚，TA們展現著生命純粹本真的力量與美感；TA們的眼裡應當透著對運動的熱愛，TA們的臉上，當然也應當有著對自我魅力的欣賞與珍視。

