美媒：哈馬斯領導人被藏於賓館的炸彈炸死

3月26日，伊斯梅爾·哈尼亞在伊朗首都德黑蘭出席新聞發布會。新華社發 中評社北京8月3日電／據新華社消息，美國多家媒體1日報導，兩天前在伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人伊斯梅爾·哈尼亞並非死於空襲，而是被藏於他下榻賓館的炸彈炸死，爆炸裝置在事發前大約兩個月就安好，經遙控引爆。



據美國《紐約時報》報導，伊朗、美國等國官員透露，暗殺所用炸彈大約兩個月前被偷運入德黑蘭北部一家賓館。這家賓館由伊朗伊斯蘭革命衛隊負責運營和保衛，哈尼亞曾多次入住。當地時間7月31日凌晨2時左右，確認哈尼亞待在房中後，爆炸裝置被遠程引爆，炸死哈尼亞和一名保鏢。



報導所附照片顯示，被認為是哈尼亞遇刺地點的賓館部分窗戶碎裂，一面外墻部分坍塌，蒙著綠色防水布，看上去沒有遭導彈擊中的跡象。



哈馬斯政治局主席哈尼亞7月30日在德黑蘭出席伊朗總統馬蘇德·佩澤希齊揚的就職儀式，次日凌晨遭暗殺。哈馬斯當天發表聲明稱，哈尼亞遭空襲身亡。



《紐約時報》1日稱，伊朗媒體當時轉述一些目擊者的說法，稱看到類似導彈的物體擊中哈尼亞的房間窗戶後發生爆炸，一些報導據此推斷哈尼亞可能死於無人機發射的導彈。



伊朗政府和哈馬斯均認為這次暗殺事件系以色列所為，在美媒最新報導中，以匿名為條件接受採訪的多名美國官員也同意這一判斷。報導稱，有不具名的伊朗官員透露，初步調查顯示，爆炸裝置的精準度與2020年以色列暗殺伊朗核物理學家穆赫辛·法赫裡扎德所用的人工智能遠程遙控武器類似。



爆炸裝置如何被偷運進賓館依然不明。一些中東國家官員稱，此次暗殺已謀劃數月。

