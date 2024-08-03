美跨性別泳將　無緣奧運賽場

圖：美國跨性別游泳運動員莉亞.湯瑪斯。網上圖片 中評社北京8月3日電／據大公報援引美聯社、《衛報》報導：關於跨性別運動員能否參加女子比賽的問題，近年成為美國政治討論的焦點話題之一。美國跨性別游泳運動員莉亞.湯瑪斯（Lia Thomas）近年屢次打破美國大學的女子游泳紀錄，她於6月13日在與世界泳聯的法律鬥爭中敗訴，無緣參加巴黎奧運會資格選拔賽。



現年25歲的湯瑪斯，此前為賓夕法尼亞大學男子游泳校隊的隊員，於2019年變性，成為跨性別人士。2022年，湯瑪斯以1.75秒的優勢擊敗奧運會銀牌得主艾瑪.韋揚特，贏得女子500米自由泳項目金牌，成為首位贏得美國國家大學體育協會（NCAA）大學聯賽女子冠軍的跨性別選手。



世界泳聯於2022年增添新規定，禁止經歷過男性青春期的跨性別女性參加女子比賽。湯瑪斯因此無緣參加巴黎奧運。她於今年1月向體育仲裁法庭（CAS）提起訴訟，反對世界泳聯的禁令，並稱新規定違反奧林匹克憲章，還對她構成了性別歧視。體育仲裁法庭的三名法官以24頁的裁決書駁回了湯瑪斯的仲裁請求。世界泳聯對判決結果表示歡迎。



湯瑪斯一直遭到特朗普等共和黨人的批評。許多保守派以她為例，稱其擁有不公平的優勢，並以跨性別運動員為話題炒作。根據PBS NewsHour／NPR／Marist去年發布的民意調查，三分之二的美國人反對限制跨性別權利的法律。