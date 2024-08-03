泉州提線木偶戲首都展風采

泉州市木偶劇團表演經典劇目《元宵樂》。（人民網） 中評社北京8月3日電／據人民日報海外版消息，在僑鄉福建泉州，一群表演者輕輕拉動手中絲線，精致小巧的木偶便躍動起來，活靈活現，栩栩如生，演繹出一個個精彩故事。泉州提線木偶戲是國家級非物質文化遺產和僑鄉傳統文化的代表之一，深受社會大眾及海內外華僑華人喜愛。



近日，泉州提線木偶戲來到北京。《獅子舞》《小沙彌下山》《鐘馗醉酒》《馴猴》……福建省泉州市木偶劇團在中國華僑歷史博物館（簡稱僑博）為觀眾獻上精彩演出。《泉州提線木偶戲傳承人口述史》新書發布會也在同日舉行，中國藝術研究院（中國非物質文化遺產保護中心）副研究員、《中國非物質文化遺產》（雙月刊）副主編、《泉州提線木偶戲傳承人口述史》作者高舒來到現場，與觀眾分享泉州提線木偶戲的傳承人故事。



當泉州提線木偶戲與首都相遇



清朝文人蔡鴻儒在《晉水常談錄》中寫道：“刻木為人，外披以文綉，以絲牽引，宛然如生，謂之傀儡，所雲木絲也。泉人最工此技。”



近日，在僑博策劃的“一物一品皆世界”系列社會教育活動第三場——“泉州提線木偶”活動現場，伴隨著泉州提線木偶傳統劇目《獅子舞》的鑼鼓點響起，一只舞獅活靈活現地躍上舞台，時而憨態可掬，時而身姿矯健。



在另一經典劇目《鐘馗醉酒》中，只見酒從壺嘴流進鐘馗嘴裡，鐘馗大喊一聲“好酒”，打了個嗝後，又捧起酒壇子一口氣喝光，爬上桌子倒頭就睡。誇張的呼嚕聲和起伏的肚子把全場觀眾逗得前仰後合。



活動中，傳統與創新劇目輪番上演。演員們操縱著手中的鈎牌，渾然天成的高超表演使觀眾沉浸在戲劇世界中。互動環節中，多名觀眾分享了觀看感受：“真是太神奇了，幾根絲線就能讓小木偶活靈活現”。“我太喜歡中國的非遺項目了，能在僑博看到這樣精彩的演出太好了”。

