美俄等國大規模換囚　普京機場迎接歸國人員

（圖源：新華社） 中評社北京8月3日電／據新華社報導，美國和俄羅斯兩方陣營1日在土耳其首都安卡拉進行冷戰結束以來最大規模換囚。美國及其北大西洋公約組織盟國釋放8名俄羅斯人，俄方釋放16人，其中包括美俄之間就換囚議題拉扯許久的“要犯”。



據土耳其總統府新聞局消息，美國、德國、波蘭、斯洛文尼亞、挪威、俄羅斯、白俄羅斯等7國當天在安卡拉進行囚犯交換。



俄羅斯媒體援引俄聯邦安全局消息報導，8名俄羅斯公民通過交換回國，另有兩名兒童同時回國。俄總統網站1日發布消息說，為了讓被外國拘留和監禁的俄公民回國，俄總統普京簽署法令赦免了13人。



美國白宮1日發布消息說，包括3名美國公民、5名德國公民在內的16名被關押在俄羅斯監獄的人員獲釋。



此次交換的囚犯中包括此前被關押在俄羅斯的美國《華爾街日報》駐莫斯科記者埃文·格爾什科維奇、在俄被判間諜罪的美前海軍陸戰隊員保羅·惠蘭，以及此前被關押在德國的俄羅斯公民瓦季姆·克拉西科夫等。



獲釋俄方人員乘飛機抵達莫斯科時，普京親自到機場迎接。普京說，祖國“一刻也沒有忘記你們”。俄羅斯一名消息人士表示，俄方對這次換囚“非常滿意”。



美國媒體披露，美俄2022年年初開始換囚談判，討論用關押在德國的克拉西科夫交換當時關在獄中的俄反對派領導人阿列克謝·納瓦利內。今年2月，納瓦利內在獄中猝死。4月，德國發出信號，有意讓俄方用多人交換克拉西科夫一人。



外媒稱，這是冷戰結束後美國和俄羅斯兩方陣營最大規模換囚。美俄之間上一次大規模換囚是在2010年，涉及14人。