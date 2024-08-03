國際奧委會“暗戰”國際拳協

中評社北京8月3日電／據大公報消息，美聯社報導：意大利與阿爾及利亞的拳擊比賽性別爭議，再次牽扯出國際奧委會（IOC）與國際拳擊協會（IBA）背後“暗戰”的前塵往事。



由於2016年巴西里約奧運會拳擊賽場上頻現爭議判罰，再加上國際拳協多年來深陷貪腐等醜聞，國際奧委會於2019年，取消了國際拳協參與東京及巴黎奧運會拳擊賽事運作的資格。失去單項體育組織支撐的奧運拳擊比賽，在巴黎奧運會上由國際奧委會托管。本屆巴黎奧運會拳擊比賽，由巴黎拳擊聯合會（PBU）籌辦，這是國際奧委會執行理事會成立的臨時組織。



2022年俄烏衝突爆發後，又點燃了國際奧委會與國際拳協之間的“戰火”。國際拳協現任主席為俄羅斯人克萊姆列夫，不滿俄羅斯和白俄羅斯拳擊手遭國際奧委會禁賽。他將俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）納入為主要贊助商，並將國際拳協的大部分營運移至俄羅斯。



2023年6月，國際奧委會投票通過決議，取消國際拳協的資格認可，國際拳協被逐出奧林匹克大家庭。受此影響，已有三十多個成員退出了國際拳協，另組成一個名為“世界拳擊協會”的新組織，並且希望2028年洛杉磯奧運會前獲得國際奧委會認可，成為拳擊運動的管理機構。



“世界拳擊協會”若未能獲得國際奧委會認證，拳擊比賽面臨退出奧運會的風險。國際性的拳擊組織“鬧雙胞”，國際拳協將“世界拳擊協會”視為大敵。國際拳協在今年已向瑞士的國際體育仲裁法庭提出申訴，要求推翻國際奧委會的禁令，惜未能成功。國際拳協目前已向瑞士聯邦法庭提出上訴。