巴黎奧運拳擊賽掀性別爭議

中評社北京8月3日電／據大公報消息，8月1日，巴黎奧運會女子拳擊賽場上，引起一場有關性別的激烈辯論。意大利女將卡裡尼與曾因“性別測試失敗”的阿爾及利亞拳手哈利夫對決，僅在46秒後投降退賽。卡裡尼倒地哭泣並稱“為了保命只能棄權”。意大利總理梅洛尼賽後指責賽事不公，奧運拳擊賽掀起激烈的性別爭議，美國共和黨議員也趁機“抽水”，炒作性別議題為其大選拉票。



【大公報訊】8月1日，意大利女拳手卡裡尼在奧運女子拳擊66公斤級16強的比賽上，對陣阿爾及利亞選手哈利夫。雙方只交換了幾次拳頭，全程衹有46秒，卡裡尼棄權退賽。卡裡尼退賽後拒絕與哈利夫握手，離場前更在拳擊台上失聲痛哭。



淚流滿面的卡裡尼賽後接受採訪稱，自己因鼻子嚴重受傷無法繼續比賽，並稱自己沒有資格決定是否應該允許哈利夫參加比賽。她強調自己並非是發表政治聲明，也不是拒絕與哈利夫對戰。卡裡尼進一步表示，她沒有資格決定是否讓哈利夫參賽。



上述比賽引起有關性別的激烈爭議，最大焦點則是哈利夫去年未通過一項性別資格測試，被國際拳擊協會（IBA）禁止參加世界錦標賽。意大利總理梅洛尼當天在奧運村探望意大利選手時，公開對上述拳擊賽事安排表示不滿，表示“考慮到睾丸酮濃度，這不是場公平的比賽”，更直言“具有男性生理特徵的運動員，不應該被允許參加女子比賽”。



阿爾及利亞奧委會斥“謊言”



女性運動員的性別真假，長久以來都是爭議的話題。目前在國際比賽中，雄性激素睾丸酮測試被視為通行慣例。女性運動員或跨性別運動員，如果睾丸酮激素過高，可能會被禁止參賽。但有研究表明，有人天生睾丸酮水平高，如果因此被剝奪參賽權，存在歧視嫌疑。2021年年底，國際奧委會宣布，是否允許跨性別運動員參賽，交由各大體育項目的國際級協會決定，不再制定統一標準。

