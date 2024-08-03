英國刀襲案引發騷亂　斯塔默加強警力應對

中評社北京8月3日電／據大公報消息，美聯社報導：一名被控在英國紹斯波特持刀襲擊案中殺害3名女童的17歲青年1日出庭受審。近日，關於此人的虛假信息在網上流傳，引發騷亂。英國首相斯塔默1日宣布新措施，讓警方能夠更好地跨部門共享情報及迅速進行逮捕。他指出，近日的暴力事件顯然受到極右翼煽動。



17歲的阿克塞爾.魯達庫巴納1日首次出庭。他涉嫌在位於英格蘭西北部紹斯波特的舞蹈學校持刀襲擊他人，造成3名女童死亡，另有8名兒童和2名成人受傷。在利物浦刑事法院，他面臨3項謀殺指控和10項謀殺未遂指控。法官表示，公布未成年疑犯的姓名並不尋常，但魯達庫巴納下周就將年滿18歲，繼續為其身份保密只會讓謠言越傳越廣。



此次襲擊事件震驚整個英國。網上流傳的虛假信息稱，疑犯是“穆斯林移民”，極右翼勢力借機攻擊移民和穆斯林群體。7月30日晚，紹斯波特一座清真寺遭到襲擊，暴徒還與警方發生衝突。隨後，抗議活動和騷亂擴散至倫敦、曼徹斯特等多地。然而，魯達庫巴納並不是移民，他的宗教背景也未公布。



斯塔默1日宣布一系列新措施，允許警方用面部識別技術鎖定暴徒，並使用通常用於應對足球流氓的刑事行為令，禁止示威者進入特定場所或彼此聯繫。