﻿美歐俄大規模換囚　談判逾18個月

中評社北京8月3日電／據大公報消息，美、德、俄等7個國家1日在土耳其首都安卡拉進行大規模換囚，涉及《華爾街日報》記者格爾什科維奇、美前海軍陸戰隊員惠蘭，以及被指控在德國當街殺人的俄羅斯特工克拉西科夫等26人。美國總統拜登和副總統哈里斯、俄總統普京分別前往本國機場迎接獲釋人員。有分析指，美俄在此次行動中各取所需，普京可彰顯自己對被捕特工不離不棄，拜登和哈里斯則借機為民主黨拉票。



【大公報訊】土耳其總統府新聞局1日發布公告說，在土耳其國家情報局斡旋下，美國、德國、波蘭、斯洛文尼亞、挪威、俄羅斯、白俄羅斯等7個國家當天在安卡拉進行囚犯交換。此次換囚行動涉及26人，美德等國釋放8名俄羅斯囚犯及2名兒童；俄羅斯方面釋放16名囚犯，包括3名美國公民、1名美國永久居民、5名德國公民、7名俄羅斯公民。



獲釋美國公民包括格爾什科維奇、惠蘭，以及擁有俄美雙重國籍的記者庫爾馬謝娃。拜登和哈里斯前往馬里蘭州美軍安德魯聯合基地歡迎他們歸來。拜登聲稱，讓他們重獲自由的換囚協議是一項“外交壯舉”。普京亦前往莫斯科機場，用花束迎接克拉西科夫等獲釋人員。



冷戰以來規模最大



俄方首次證實，克拉西科夫的確是俄聯邦安全局（FSB）特工，曾在“阿爾法”部隊服役。他因2019年在柏林謀殺一名車臣叛軍指揮官被判無期徒刑。克里姆林宮發言人佩斯科夫還證實，從斯洛文尼亞獲釋的俄羅斯夫婦阿爾喬姆.杜利采夫和安娜.杜利采娃也是間諜。他們曾假扮一對經營電腦企業和藝術畫廊的阿根廷夫婦。此次獲釋的2名兒童是他們的孩子。佩斯科夫說：“這兩個孩子在從安卡拉返回莫斯科的飛機上才得知自己是俄羅斯人。他們不會說俄語。下飛機後，普京用西班牙語向他們打招呼。”

