（圖源：新華社） 中評社北京8月3日電／據新華社報導，發展低空經濟需要前瞻布局低空信息基礎設施。8月2日召開的2024數字低空大會上，由未來移動通信論壇發起成立的數字低空工作組（DLAWG）啟動。



該工作組立足於“通過我國領先的ICT技術鏈帶動和賦能低空經濟發展”這一價值格局，提出推動低空場景成為6G典型場景和應用，貢獻6G標準。工作組將致力於推動形成低空智能信息基礎的技術架構體系，推進標準和規範的制定，推動系統測試和評估，形成認證機制，推動低空經濟產業生態的構建。



“現有的4G、5G網絡不完全適應低空經濟的需求，還缺乏必要的感知能力，無法有效監控空域內的活動。”鵬城實驗室主任、中國工程院院士高文表示，低空網絡的發展需要具備感知能力，能夠識別和監控空域內的無人機和其他飛行器，這是當前低空經濟發展的主要技術瓶頸。



鵬城實驗室構建了低空經濟關鍵技術驗證平台，可實現米級顆粒度的低空環境重構，具備1km以上感知距離和不低於50Mbps邊緣通信速率。該平台可實現可靠、魯棒、安全的低空立體網絡覆蓋，提高低空環境下飛行器的監控與管理水平。



目前，一些6G單點技術的提前應用正讓低空經濟受益。紫金山實驗室主任、中國科學院院士尤肖虎介紹，低空經濟應用是檢驗6G技術綜合能力的一個具有典型意義的場景，運用cell－free毫米波通感一體化技術可將現有的5G通信與感知能力進一步大幅提升，是低空ICT基礎設施建設方面值得探索的技術路線，已在漁政、城市治理、管路巡檢等低空超長距離廣域覆蓋應用中得到初步驗證。



本次大會提出和定義了“數字低空”的概念，即基於通信技術、感知技術、雷達技術、信息技術、數據技術、行業智慧等，實現低空飛行航空器成為智能體，低空空域網絡成為智能網，最終賦能低空飛行的數字化、智能化、自動化。



2024數字低空大會由鵬城實驗室和未來移動通信論壇聯合主辦，聚焦“築牢數字底座，助推低空發展”主題，大會就信息基礎設施在低空經濟中的核心作用達成廣泛共識。