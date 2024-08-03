將修訂“外資法” 吸納優質長期投資

圖：6月16日，在2024中國.廊坊國際經濟貿易洽談會的展區上，參觀者在選購商品。（圖源：新華社） 中評社北京8月3日電／據大公報報導，商務部外國投資管理司司長朱冰2日回應吸收和利用外資工作時表示，下一步將進一步放寬市場准入，擴大鼓勵外商投資產業目錄，同時發布2024年版的外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域的外資准入限制措施，也就是說全國範圍內製造業的限制措施要“清零”。



朱冰透露，下一步，商務部將穩步擴大制度型開放。通過自貿試驗區、自由貿易港，主動對接高標準經貿規則，在多個領域實現規則、規制、管理和標準的相通相容，更好發揮自貿試驗區、海南自由貿易港的示範作用，及時將具備條件的試點措施推廣到全國的自貿試驗區。“我們還將修訂發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資。”



此外，朱冰提到，商務部將深化外商投資促進體制機制改革，還要推進服務業擴大開放綜合試點示範。“我們將推出新一批試點舉措，在增值電信、醫療健康、數字經濟、文旅交通、商業航天以及相關特色消費等領域，加大開放創新力度。”



在持續優化外商投資環境方面，朱冰說，商務部將對《國務院關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》（“外資24條”），開展年度的實施成效評估，把每一項的政策措施落到實處。同時，進一步完善外資企業圓桌會議制度，以及外商投資投訴工作機制，及時幫助企業解決困難，保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇，共享中國改革開放的紅利。