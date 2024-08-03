稀土綠色開採　淘汰黑色產業

中評社北京8月3日電／據大公報報導，中國稀土儲量、產量均居世界第一，占全球稀土產業重要地位。然而，過去幾十年內地稀土行業集中度低，業內相互壓價、私挖濫采等亂象叢生，尤其是盜采、走私稀土礦的黑色產業屢禁不絕，除造成資源嚴重浪費，更付出了巨大的生態環境代價。



在一己私利前，總有人以身試法。以稀土產區廣西岑溪為例，大公報記者近日偵訪得知，“山老鼠”偷挖稀土在當地已是“公開秘密”，污染水源的問題仍時有發生。針對稀土問題，內地近年嚴厲打擊非法開採，並整合行業資源，組建中國稀土集團，支持綠色開採冶煉新技術開發，加快高端應用產業發展，可望加速淘汰黑色產業。



在擁有包括稀土在內10多種礦藏的廣西梧州市岑溪市三堡鎮，載著砂石的大卡車不時揚起一陣黃塵。李莉（化名）經營的小賣部就在通往礦區的路邊，她雙手交叉坐在門口看著來來往往的大卡車，臉上沒有一絲表情。“這裡挖石材、挖稀土的不少，弄得我們的水質特別差，之前還下通知說水裡有什麼超標了，停水了一個月。”問及附近是否有人挖稀土，李莉打開了話匣子。



亂排化學廢水 村民憂心無奈



“山上也有人偷偷挖稀土，不過很隱蔽的。”看李莉打開水龍頭介紹用水問題，一旁的村民也凑上來告訴記者，村民對於用水安全問題既感到擔心又感覺無奈。“我們住在這裡，也只能喝這裡的水，也沒有其他辦法。”李莉補充道。



據瞭解，盜采稀土礦一般是將硫酸銨或者碳酸銨等水溶液直接注入山體，經過化學反應後滲析出含有稀土的水溶液，然後通過草酸兌成粉末狀稀土的方式進行。含高濃度硫酸銨或碳酸銨、草酸的廢水如若未經處理直接排放，匯入下游水坑、水圳、小溪、河流以及地下水體，會嚴重影響水質和生態環境。三堡鎮有一條糯垌河潺潺流過，記者經過看到河水有些許渾濁，呈深綠色。經詢問，李莉以及周邊村民表示有收到過水質超標停水的通知，然而水質超標是否與私采稀土有關，他們並無準確定論。



記者翻閱近年來環保督察的數據，看到2019年11月，三堡鎮的監測點水質氨氮含量最高超標達7.37倍。而根據岑溪市環境監測站及平榔自動監測站綜合數據顯示，2021年1月至12月年平均氨氮濃度0.53mg／L，達地表水Ⅲ類標準。

