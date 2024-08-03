中國人民銀行：把著力點轉向惠民生、促消費

圖為8月1日，中國人民銀行召開2024年下半年工作會議，部署下一階段工作。（圖源：中國人民銀行網站） 中評社北京8月3日電／據新華社報導，中國人民銀行8月2日對外公布了下半年各項重點工作，明確繼續實施好穩健的貨幣政策，加大金融對實體經濟的支持力度，把著力點更多轉向惠民生、促消費。



記者瞭解到，中國人民銀行1日召開2024年下半年工作會議，部署下一階段工作。會議明確，中國人民銀行系統要加大宏觀調控力度，加強逆周期調節，增強經濟持續回升向好態勢。



會議提出，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。推動社會綜合融資成本穩中有降。強化預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。



根據會議部署，下一階段，中國人民銀行系統將加強做好五篇大文章的統籌規劃和政策落地，加快出台五篇大文章配套政策文件。更大力度推進金融支持大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新落地見效。深入開展科技、綠色、中小微企業、鄉村振興等金融服務能力提升工程。



在防範化解重點領域金融風險方面，中國人民銀行表示，要扎實做好金融支持融資平台債務風險化解工作。防範化解房地產金融風險，落實好3000億元保障性住房再貸款政策，促進加快建立租購並舉的住房制度。推動建立權責對等、激勵相容的風險處置機制，積極穩妥推動存量風險處置。



此外，中國人民銀行還將深化金融改革開放和國際金融合作，持續加強金融市場建設和制度型開放，持續優化債券市場直接入市、“債券通”、“互換通”運行機制。加強和完善外匯管理，擴大優質企業貿易便利化政策覆蓋面，升級擴圍跨國公司本外幣一體化資金池政策。