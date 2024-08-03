上海京劇院海派麒派好戲連台

左上圖：上海京劇院演員傅希如（左起）、陳少雲、魯肅；右圖：在《烏龍院》中，陳少雲飾演宋江。左下圖：《七俠五義》上本劇照。（圖源：大公報） 中評社北京8月3日電／據大公報報導，由康樂及文化事務署策劃的首屆“中華文化節”以上海作為焦點城市，邀得上海京劇院昨起一連三日為觀眾帶來精彩的戲曲演出。上海京劇院的經典麒派大戲《烏龍院》昨晚在香港文化中心大劇院揭開帷幕，海派京劇《七俠五義》將以上下本分別於今明兩日上演。三位主演陳少雲、傅希如、魯肅日前出席“細談海派與麒派的藝術特色”主題講座，為京劇迷講述這次演出的劇目亮點，以及海派與麒派的京劇表演特色。



陳少雲談及麒派藝術時表示，周信芳作為麒派的創始人，接觸了許多京劇老師，吸收了不同流派的營養，從海派中創立了麒派。周信芳的麒派在表演中講究對人物特色的把握。飾演不同的角色，需要用真情實感去演出不同的性格特點。陳少雲認為，學好麒派不容易。為了展示人物的表現力，麒派要求演員有一定的武功基礎。“有了武功基礎，在台上一戳一站，舉手投足都好看。而且台上很講究激情，唱是蒼勁渾厚的，念字是犀利有勁的。”



《烏龍院》突出俠義豪情



陳少雲續指，《烏龍院》是周信芳大師的代表作之一，“周大師珠玉在前，我們這一代人演起來不容易，所以力求要學好周大師的表演。”該劇講述的是《水滸傳》宋江收留了賣身葬父的閻惜嬌，並納為妾室後，發展至反目成仇的劇情。陳少雲弟子、該劇主演之一魯肅表示，“對於麒派藝術，年輕人喜歡它的強烈，中年人喜歡它的博大，老年人喜歡它的深沉。《烏龍院》減少原著中關於‘情殺’的情節，更強調宋江與梁山好漢的情義。周信芳的改編昇華了人物，讓故事更集中，衝突感更強烈。”



關於另一部演出作品《七俠五義》，傅希如表示這是海派藝術的代表作，體現海派藝術的特點，即“海納百川”的包容性與“與時俱進”的創新性。在包容性上，《七俠五義》人物角色眾多，演員需要用不同技巧來體現不同角色的個性。“舞台上有非常精彩的藝術展示。有的展示唱，有的展示念，有的展示身段舞蹈，有的展示武打翻打，甚至還有非常高難的技巧。”在創新性上，傅希如認為《七俠五義》推陳出新，力求把舞台展示得更加精彩和豐富，“演出有絢麗的布景，有巧妙的道具設計，以及有華麗的光影變化，增加了很多視覺的享受和看點。”



上海京劇院攜《七俠五義》上次訪港演出距今已有五年。這次演出下本，與香港京劇迷再次見面，三位主演笑言：“我們雖然遲到了五年，但沒有失約。這次的群像戲，大家是‘八仙過海，各顯其能’。希望能與五年前一樣，受到大家的喜愛。”