節日加盛事　餐飲業下半年更好

中評社北京8月3日電／據大公報消息，政府統計處昨日公布今年第二季的食肆總收益及購貨額數字，第二季食肆總收益269億元，按年下跌2.1%，今年上半年按年升0.1%。政府發言人表示，扣除價格變動及季節性因素後，食肆總收益以數量計按季回升2.1%，反映行業表現回穩。有餐飲業人士表示，隨著盛事活動、大型國際會展活動接連舉辦，高消費力的會展旅客訪港，加上中秋過後踏入傳統飲宴旺季，相信餐飲業下半年表現較佳。



統計處數據顯示，五個食肆類別中，快餐店、雜類飲食場所在今年第二季的總收益，分別按年上升7.9%及0.3%，今年上半年較去年同期分別升6.9%及3.5%。中式餐館、非中式餐館、酒吧的第二季收益，則分別按年下跌3%至7.3%。



今年第二季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計下跌2.8%，但以數量計則上升2.1%。



政府發言人表示，旅客和市民消費模式轉變，食肄業務表現在短期內仍會面對壓力，但整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，以及政府大力推動盛事經濟和提振市面氣氛，都有助支持食肄業務。



旅遊發展局數據顯示，今年上半年的訪港旅客錄得約2100萬人次，按年增加64%。當中，過夜旅客約占50%，會展旅遊﻿復甦尤其理想，今年上半年訪港過夜會展旅客約有70萬人次，回復至2018年同期約八成，約半收來自國際市場，較整體旅客25%的比例為高。



過夜會展旅客留港時間較長，他們平均留港3.7晚，整體旅客則平均留港3.2晚。而且，過夜會展旅客人均消費超過8000元，較整體旅客人均消費高兩至三成。旅發局表示，推動會展旅遊有助吸引更多國際旅客訪港。



香港盛事浪接浪，今年全年有超過210項盛事在香港舉行，政府料吸引約170萬名旅客參與。由現在至2016年，有超過60個大型國際會展活動在香港舉行，旅發局預計可吸引至少18萬會展旅客。

