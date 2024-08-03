美俄大規模換囚意味什麼

中評社北京8月3日電／據新華社報導，美國和俄羅斯兩方陣營1日在土耳其首都安卡拉進行冷戰結束以來最大規模換囚。美國及其北大西洋公約組織盟國釋放8名俄羅斯人，俄方釋放16人，其中包括美俄之間就換囚議題拉扯許久的幾名“要犯”。



一些分析師認為，大規模換囚並不意味著俄美關係的突破性改善，但說明美俄之間依舊保持溝通渠道。



密談已久



這次獲釋人員包括因間諜罪在俄獲刑的美國《華爾街日報》駐莫斯科記者埃文·格爾什科維奇、美前海軍陸戰隊員保羅·惠蘭，以及因在德國暗殺一名原車臣分離主義武裝指揮官而被判終身監禁的俄羅斯人瓦季姆·克拉西科夫。



據聚焦俄羅斯報導的美國在線雜誌《知情人》1日披露，美俄之間關於換囚的秘密談判在2022年上半年就開始了。當時討論用德方關押的克拉西科夫交換俄方關押的俄反對派領導人阿列克謝·納瓦利內。俄羅斯總統弗拉基米爾·普京去年12月暗示，他希望俄美就釋放格爾什科維奇達成“解決方案”。



談判並不順利。《知情人》說，普京一開始希望用格爾什科維奇交換克拉西科夫。克里姆林宮起初認為，只要跟美國談就夠了，美國能夠影響歐洲盟友。但是，克拉西科夫被監禁在德國，德方參與換囚談判是必然的。然而，德國方面只願意討論用克拉西科夫交換納瓦利內。



報導說，雙方朝著這個方向談，但俄方遲遲不願意把納瓦利內加入換囚名單。今年2月，納瓦利內在獄中猝死。德國4月發出信號稱，有意同意俄方用多人交換克拉西科夫一人。



德國政府1日說，釋放克拉西科夫這樣一名罪犯，“不是一個輕鬆的決定”。

