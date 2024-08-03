尖沙咀打斜過馬路　好爽！

中評社北京8月3日電／據大公報消息，本港又多一個可以走對角線的過路處！運輸署昨日公布，尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口的對角行人過路處，即日起開放使用，是繼沙田對角行人過路處後的第二個試點。鄭晴昨日立即去現場實測，10至12秒就可到達馬路斜對面，較“直角式”過馬路節省一倍時間！



鄭晴昨日到達時正值下午時分，現場目測有大約70名市民等過馬路。人數雖然不少，但因為可通行的路徑增加，市民都沒有擁擠在某一方向，好多市民已習慣使用對角線過馬路，有人更大贊“好爽”。鄭晴現場見到，該路口紅燈轉綠燈時會八盞燈齊亮，市民只需在綠燈全部亮起時即可直接經對角線通行。粗略計算了下，平均每次紅燈要等不到兩分鐘，而每次綠燈通行時間就約為30秒。



鄭晴向運輸署瞭解到，沙田試點的對角行人過路處至今整體運作暢順，他們會繼續小心觀察沙田及尖沙咀兩個試點的運作情況，制定適合香港交通情況及行人的對角行人過路處設計標準。署方亦表示，香港路口的車流一般較為繁忙，選擇合適路口試驗過程需研究個別路口的車流、人流、過路距離和所需時間等因素，確保設立對角行人過路處後，交通燈控制路口仍可維持足夠的車輛通行能力，避免對整體交通造成嚴重影響。