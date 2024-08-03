體育園燈光秀撐港隊　向運動員致敬

中評社北京8月3日電／據大公報消息，中國香港運動員及中國運動員在巴黎奧運賽事接連取得佳績，鄭晴和全港市民一樣既興奮又開心，連日來“捱夜”通宵追看比賽。踏入周末，多個商場繼續舉辦直播派對活動，炒熱觀賽氣氛！啟德體育園外墻，今明更會播出“奧運”動感燈飾，齊撐港隊！



前港隊成員商場會市民



馬鞍山新港城中心今日邀請前港隊運動員及女子跳高運動員，到場和市民互動，亦安排花式足球、街舞及跆拳道等表演。啟德AIRSIDE商場今日舉辦霹靂舞工作坊及賽事。觀塘APM商場內亦設有一些互動遊戲，供市民觀賽之餘玩耍。大家可以出門和街坊一起為香港和國家隊的健兒們集氣！



海洋公園也加入奧運熱潮，即日至8月11日，每日下午4時至7時，海洋公園水上樂園都會在室內造浪池的大型屏幕直播奧運賽事，市民可以一邊玩水消暑，一邊觀看奧運賽事。



為向所有參賽的港隊健兒致意，啟德體育園特別製作以“奧運”為主題的動感燈飾，於今日起一連兩個周末晚上（8月3日及4日，10日及11日），每晚8時至9時，在主場館外墻上演首個大型戶外LED燈光展，與全港市民一起為運動員打氣，參加巴黎奧運的港隊運動員名字，會逐一在外墻顯示，以答謝他們的付出和努力。



啟德體育園的“奧運”主題燈飾展，由色彩繽紛的圖案揭開序幕，寓意運動的活力和歡欣；緊接其後是送給香港運動健將的打氣字句，包括“全城上下撐港隊”及“Go！Team HKG”等，其後會有奧運項目的動感圖像，包括：游泳、田徑、羽毛球、單車、劍擊、體操、柔道、賽艇、帆船、滑浪風帆、乒乓球、跆拳道及三項鐵人等。鄭晴提提你，最佳觀賞地點是土瓜灣海心公園海濱長廊、九龍灣啟德橋，以及西灣河鯉景灣海濱。