﻿游泰國布吉島遇巨浪　港男溺斃

中評社北京8月3日電／據大公報消息，泰國發生港人遇溺而客死他鄉的悲劇。一名港人和兒子在布吉島著名的芭東海灘游泳時，遇到大浪發生溺水，最後送院急救不治。同天下午，一名來自哈薩克男遊客亦在鄰近的卡倫海灘，不幸遇溺身亡。



綜合泰國媒體報導，死者是來自香港的52歲男子Che Ka Fai（Andy），事發7月31日約11時許，當時該男子與15歲的兒子在布吉島的芭東海灘（Patong Beach）游泳時，他不幸遇溺昏迷，送院搶救，在12時38分證實不治。



據死者兒子向警方表示，事發時兩人在離岸約50米海面游泳時，突然被大浪衝散，並發現父親遇溺掙扎，他奮力試圖靠近協助，惟因風浪太大無果，於是舉手大喊求救。救生員其後將其父救起，進行心肺﻿復甦術，再由救護車送芭東醫院搶救，惜最後不治。醫生所出的死亡報告顯示死因是溺水。



入境處跟進事件



據救援人員表示，當時兩人所處的位置是獲准游泳的紅黃旗安全區內，並非不可落水的紅旗警示區域。惟其後兩人被海浪捲出安全區，發生遇溺。據悉，當地警方已通知中國領事館，以便協助家屬處理善後事宜。



悲劇發生同天下午2時許，布吉島卡倫警局也接到遊客遇溺報告，一名哈薩克男遊客在卡倫海灘游泳時遇溺失蹤，最後救起時證實已不幸身亡。



就有關意外，香港入境事務處表示，在接獲當事人家屬的求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐宋卡總領事館（總領館）瞭解情況，並按家屬意願提供適切意見及可行的協助。



入境處會繼續與當事人家屬、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。