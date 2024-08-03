多重壓力下東京股市持續暴跌

這是8月2日在日本東京拍攝的一處股指信息電子顯示屏。日本東京股市2日早盤再次出現急劇下跌行情，日經225種股票平均價格指數一度下跌超過2000點，跌幅超過5%。前一交易日，日本股市也遭遇大跌，日經股指一度下跌超過1300點。（圖源：新華社） 中評社北京8月3日電／據新華社報導，受投資者擔憂美國經濟前景、高科技企業業績不及預期，以及日本央行加息和日元升值等多重因素影響，日本東京股市2日延續前一交易日的頽勢持續暴跌。



至收盤時，日經225種股票平均價格指數下跌2216.63點，跌幅達5.81%，收於35909.70點，下跌點數為歷史第二大；東京證券交易所股票價格指數下跌166.09點，跌幅達6.14%，收於2357.60點。當天，半導體股相關板塊下跌嚴重拖累日經股指。其中，東京電子收盤價較前一交易日下跌約11.99%。



此前，美國商務部7月25日公布的首次預估數據顯示，今年第二季度美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長2.8%。不少分析人士表示，儘管第二季度美國經濟增速超過此前預期，但仍難掩三大隱憂：一是高物價影響經濟增長實效，二是支撐經濟增長的消費支出已現降溫跡象，三是高額赤字和債務給美國經濟增長帶來長期風險。



在此背景下，紐約股市三大股指1日下跌。截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌494.82點，收於40347.97點，跌幅為1.21%；標準普爾500種股票指數下跌75.62點，收於5446.68點，跌幅為1.37%；納斯達克綜合指數下跌405.26點，收於17194.15點，跌幅為2.30%。這一跌勢繼而蔓延到東京市場。



值得關注的是，此前大半年持續推動大盤上漲的高科技股近期波動較大。特斯拉、英特爾等高科技企業財報不及預期、股價下挫。其中，英特爾8月1日宣布將裁減公司15%的員工，共計約1.5萬人。當天英特爾股價受到重挫，在盤後交易中暴跌約20%。



除了上述國際市場因素外，日本央行加息等因素導致的日元升值也成為重創日本股市的一大負面因素。日本央行在7月31日結束的貨幣政策會議上決定加息並縮減國債購買規模。這是今年3月日本央行結束負利率政策以來首次加息。受此影響，外匯市場日元匯率波動較大，日元升值導致有關出口企業利潤擴大的預期迅速降溫，汽車股等賣盤增加。



另一方面，加息形勢下，前期借入低利率日元投資高收益資產的套利交易者開始賣出股票等高風險資產並買入日元，進而加劇日元漲、股市跌的態勢。



有分析人士表示，海外投資者正因日元升值和日股下跌加大對日本股票的拋售力度。暴跌行情無疑嚴重影響投資者情緒，一些投資者再次回歸日本股票市場可能需要相當長時間。