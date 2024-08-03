﻿民建聯長沙考察新消費產業

中評社北京8月3日電／據大公報消息，多位民建聯立法會議員聯同業界代表組成考察團，於7月26至28日赴長沙市考察。考察團與當地政府官員及業界代表進行深入交流，並考察長沙的夜經濟、新消費產業，及多個文旅科技消費融合項目，參觀當地旅遊及打卡熱點。團員均表示長沙大力發展新消費產業的經驗值得香港借鑒。



考察團由立法會議員黃英豪擔任團長，成員包括葛珮帆、陳恒鑌、劉國勳、梁熙、郭玲麗、黃俊碩等。黃英豪指，長沙打卡熱點“超級文和友”在商場內還原了80年代的老長沙社區場景，遊客可穿越時間享受當時代當地流行美食等沉浸式體驗，是很成功的文化消費品牌。他認為香港亦可參考有關經驗，研究如何用好香港本地特色文化並進行推廣，如本港的眾多知名巨星如成龍、受歡迎的電影如九龍城寨等，均對國內外的消費者有吸引力，可以結合科技，打造成香港新文化旅遊消費品牌。



葛珮帆指長沙是我國夜經濟及新消費產業發展的領先城市，今次考察的重點是參訪長沙天心區政府、“新消費研究院”，及與新消費企業代表進行座談交流。她說這些企業的創辦人及團隊都非常年輕，敢想敢做敢創新，以長沙本地的文化、煙火氣及人情味，融合新技術、新產品、新渠道、新供應鏈、新銷售手法、打造新連鎖品牌，為消費者帶來了全新體驗。她認為長沙新消費產業及夜經濟得以蓬勃發展，離不開地方政府著重創新和“管而不死，活而不亂”的施政理念，及官員們重視創意、願意為企業擔責的文化。她強調，當地政府創新的消費理念及政策有效重塑及激活消費市場，相關經驗值得特區政府借鑒。