首屆網絡攻防大賽　中小企自助抗黑客

中評社北京8月3日電／據新華社消息，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC），聯同數字政策辦公室（數字辦）及香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科），合辦全港首屆“網絡攻防精英培訓暨攻防大賽”已於昨日（2日）圓滿結束。活動吸引了約740名業界精英與學生參與，這次比賽有助參加者認識最新網絡攻擊技術和常見的防禦策略，鞏固所學知識，強化業界的應變能力。＼大公報記者 唐雪婷



介紹最新攻擊與防禦技術



香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪指出，今年首兩季的科技罪案共16182宗，比去年同期上升3.5%，涉及損失金額達26.6億元。其中，系統入侵案件較去年同期上升一倍，勒索軟體案件較去年上升近三倍。林焯豪強調，科技罪案呈上升趨勢，有“惡名昭彰”的黑客組織在香港活動，絕大部分相關案件涉及境外黑客團夥攻擊。關鍵基礎設施一旦遭受攻擊，可能洩露敏感資料，甚至嚴重影響社會運作，因此網絡安全從業員和管理人員的應對能力以及機構的網絡安全水準尤為重要。



HKIRC行政總裁黃家偉表示，社會對網絡安全高度重視，HKIRC近年來積極提供各種免費資源和培訓，通過舉辦更多攻防演練活動，增加模擬實戰經驗，培育新一代網絡攻防專家，幫助中小企業增強網絡防禦能力，提升香港的整體網絡安全實力。



黃家偉強調，“網健通”檢查分析近三萬個網站後發現，44%的常見漏洞問題是網站使用不安全的第三方服務鏈接，32%是網站洩露版本資訊。黃家偉指出，以前大部分機構遇到網絡安全問題時依賴廠商或顧問解決，這種被動形式可能造成損失。攻防演練可以讓機構主動解決問題，不必再等待供應商。

