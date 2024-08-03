﻿工聯會：落實三中全會精神　為市民帶幸福感

中評社北京8月3日電／據大公報消息，工聯會昨日晚上在工人俱樂部舉行“學習貫徹中共二十屆三中全會精神”講座，港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北，全國政協提案委員會副主任委員、工聯會理事長黃國等負責人，分享了三中全會精神及如何更好發揮香港優勢，強調香港應緊跟國家發展步伐，積極應對變革，實現高質量發展。其他與會嘉賓亦紛紛表示，工聯會將緊密結合三中全會精神，為市民謀福祉，為國家發展貢獻力量。線上線下近千人參與講座，大家踴躍發言及提問，氣氛熱烈。



吳秋北分享主題是《學習貫徹二十屆三中全會精神推動香港愛國工運高質量發展》，他表示，《決定》多次提到香港，充分體現了中央對香港的厚愛和期望。他說，改革全局與香港息息相關，更是香港發展的大好機會。因此，香港不僅要緊跟國家發展步伐，還要識變、應變、求變，通過改革實現更好的發展，積極推動新時代愛國工運高質量發展，還要把握歷史主動，積極參與強國建設民族復興，實現中國式現代化新征程，創造新的輝煌！



黃國分享主題是“深入理解領會三中全會精神”，分析了國家進一步全面深化改革所面臨的國內外形勢、改革總目標、原則和重要舉措。他表示，“進一步全面深化改革”是十八屆三中全會“新時代全面深化改革”的續篇，也是改革新征程的開篇，香港不但不能缺席，更應發揮好“一國兩制”獨特優勢，在推進中國式現代化的征程中履行“香港責任”，貢獻國家、發展自己。作為愛國工會一分子，應該在深入學習貫徹落實以及宣講三中全會精神中，積極“出主意、想辦法、做好事、做實事”，為市民帶來更大的獲得感、幸福感、安全感。



參與分享環節的還有全國政協委員、工聯會副會長兼秘書長馬光如，副會長程岸麗，副理事長、立法會議員鄧家彪、陳穎欣，立法會議員陸頌雄，大家結合三中全會精神，以及國家進一步全面深化改革關於對香港未來發展的厚望重托，分別就民生工作、職業教育與就業、國家發展大局中的角色定位、高質量高水平的發展方向等分享體會。



馬光如表示，三中全會精神指出，工會要發揮組織、聯繫和服務群眾的橋梁紐帶作用，因此工聯會定必用心用情做好維權服務工作，幫助職工群眾解決急難愁盼的問題，不斷增強工會團結教育、維護權益、服務職工的功能。

