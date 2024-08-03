開發智能大腦　全市空域數字化管理

圖：技術人員對外賣無人機進行驗證飛行前的檢查。（圖源：新華社） 中評社北京8月3日電／據大公報報導，為加快低空經濟高質量發展，深圳在全球率先布局低空經濟，建設低空智能融合基礎設施，打造設施網、空聯網、航路網和服務網。“四張網”的核心是智能融合低空系統SILAS（Smart Integrated Lower Airspace System），又被稱為“低空的大腦”。8月2日，深圳正式發布SILAS先鋒版。該系統由粵港澳大灣區數字經濟研究院研發建設，是針對當前低空經濟發展中亟須解決的痛點問題，先行發布的系統功能子集。下一步，SILAS將結合先進的人工智能技術不斷迭代、進化，更全面、開放、智能的系統將於年底呈現。



據粵港澳大灣區數字經濟研究院創院理事長沈向洋介紹，該系統是首個將市域級低空空域數字化，融合城市級CIM底座與全域智算算力的低空管理和服務操作系統。SILAS通過建立統一的數字底座，突破傳統網格化空域計算瓶頸，匯集深圳全市空域的全因素數據，打造低空四維數據場，實施精細化的時空資源分配和進程管理。



同時，該系統通過建立統一的能力底座，突破傳統航線分配和管理的規模限制，以連續動靜態時空場表示、時空流計算和低空大模型推演作為實施路徑，首次實現市域級低空空域、異構低空飛行器、複雜業務形態、規模化低空飛行的安全高效的管理和服務。