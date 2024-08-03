習主席回信激勵港人弘揚香港精神再奮進

中評社北京8月3日電／據大公報報導，近日，中共中央總書記、國家主席習近平給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信。習主席在回信中充分肯定他們傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，積極創新創業、捐資助學的善舉，稱讚他們為家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情。



習主席指出：“以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，需要全體中華兒女凝心聚力、攜手奮鬥。希望你們繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。”



行政長官李家超第一時間代表香港特區由衷感謝習主席的回信。他表示，包陪慶、曹其鏞等香港寧波籍後代致函習主席，匯報他們傳承先輩優良傳統、積極服務國家發展等情況，表達繼續為祖國現代化建設貢獻力量的決心，習主席的回信令人深感鼓舞，尤其讓祖籍寧波乃至國家其他地方的香港企業家深受啟發，堅定了他們承先啟後、守正創新的信心和決心，繼續充分發揮自身所長，服務和貢獻家鄉和國家所需。



習主席的回信，不僅給寧波籍香港企業家以巨大精神鼓舞，更激勵香港社會各界和廣大市民，繼承和弘揚香港精神，在強國建設、民族復興的進程中貢獻香港力量。



愛國愛鄉，薪火相傳



習主席十分讚賞寧波籍企業家的“愛國心、桑梓情”。在浙江工作期間，習主席積極倡導和推動“寧波幫，幫寧波”，深刻領悟鄧小平同志“把全世界的‘寧波幫’都動員起來建設寧波”的指示精神。2004年8月1日，習主席在紀念鄧小平同志誕辰100周年暨“寧波幫”指示發表20周年大會上講話時指出，要深刻認識鄧小平同志重要指示的偉大意義，動員“寧波幫”和海內外人士，共同創造美好未來；充分發揮寧波在浙江對外開放中的獨特地位和作用，堅持“引進來”和“走出去”結合，推動全方位、多層次、寬領域的對外開放，推進浙江和寧波的發展。

