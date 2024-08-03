﻿酒店變身青年宿舍　北都工作生活皆宜

圖：“琇居”小檔案（圖源：大公報） 中評社北京8月3日電／據大公報報導，為支援青年的住屋需要，民政及青年事務局昨日批出第四個青年宿舍項目，將位於天水圍的天水圍悅品酒店轉為“琇居”青年宿舍項目，可供最多672人入住，一人宿位月租低至3500元。負責營運的天水圍居民服務協會基金會預計，該項目最快10月入夥，希望吸引居於天水圍、在北部都會區工作和生活的年輕人入住。宿舍將透過不同類型的培訓和文化交流活動，協助青年租戶擴闊視野，加強他們對國家及世界的認識。



“琇居”位於天水圍天秀路8號，由天水圍居民服務協會基金會、億京發展及策劃有限公司合作推出，屬於“將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃”下的第四個項目，合共提供336個雙人房間、最多672個宿位，申請人可選擇單人或雙人入住。其原址為天水圍悅品酒店，整幢樓高20層，4樓將提供餐廳、青年空間、健身室等，樓下為天一商場，5樓至20樓為青年宿舍的居住單位。



最快10月入夥 租期兩年



申請入住後，租期為兩年，一年生約，一年死約，按金為一個月租金。一人床位房間租金在3500元至3700元，二人申請租金在7000元至7400元範圍內，租金已包括差餉、地租，具體租金會按房間呎數、樓層高低、房間方向等厘訂。



翻查其他三個青年宿舍項目的租金資料，位於灣仔的BeLIVING Youth Hub，共提供六種房型，一人申請宿位租金介乎3800元至4800元，二人申請整間房的租金則在7000元至8200元之間。位於荃灣的Home2 Youth Hostel，基本租金為每人4830至5130元；位於深水埗的仲學舍，每個宿位平均月租約3000元。



天水圍居民服務協會基金會主席梁志祥昨日向大公報記者表示，“琇居”將在9月陸續交付，最快10月入夥。除了希望吸引居於天水圍的青年入住，提升其對社區的參與、有助人生規劃，亦希望能吸引在北部都會區工作或生活的青年入住。由於距內地較近，未來考慮與內地提供青年創科服務的部分工作室合作，允許兩地青年互相交流，入住青年也可體驗在內地創業，開闊眼界。



提供培訓及文化交流活動

