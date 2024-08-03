國防部斥加軍艦台海滋事攪局刷“存在感”

中評社北京8月3日電／據大公報報導，據國防部網8月2日消息，國防部新聞發言人張曉剛就加拿大軍艦過航台灣海峽並炒作答記者問，指出中方已通過軍事外交渠道向加方提出嚴正交涉，並表示正告加方，應恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行，避免影響兩國兩軍關係發展。



批加方言行“錯上加錯”



記者問道，據報導，加拿大海軍“蒙特利爾”號護衛艦7月31日過航台灣海峽。加國防部長隨後重申加方對實現“自由、開放、包容”印太地區的承諾。請問發言人有何評論？



張曉剛表示，東部戰區對加拿大“蒙特利爾”號護衛艦過航台灣海峽並炒作事作了回應，中方已通過軍事外交渠道向加方提出嚴正交涉。加軍艦在台灣海峽滋擾攪局，向“台獨”分裂勢力釋放錯誤信號，嚴重危害台海和平穩定。需要指出的是，加方高調炒作其錯誤行徑刷“存在感”，還堂而皇之找借口誤導輿論，更是錯上加錯。台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。我們正告加方，應恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行，避免影響兩國兩軍關係發展。



據中通社此前報導，台灣防務部門稱，加拿大一艘軍艦7月31日過航台灣海峽，加軍方宣稱此舉為例行過航。



台灣防務部門1日發布新聞表示，加拿大1艘巡防艦昨天（7月31日）由北向南航經台灣海峽，通過海峽期間，台軍方全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。



路透社報導，加拿大防長布萊爾（Bill Blair）證實加拿大海軍一軍艦最近通過台灣海峽，並重申加國對“自由、開放、包容”印太地區的承諾。



台媒報導，為應對加拿大軍艦通航台灣海峽的挑釁，解放軍機艦從7月31日晚至8月1日上午共29架次軍機在海峽上空南北巡邏，另有10艘艦艇在台海周邊巡視。

