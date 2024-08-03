圖：《七俠五義》下本劇照。（圖源；大公報） 中評社北京8月3日電／據大公報報導，陳少雲、傅希如、魯肅在接受大公報記者採訪時表示，“中華文化節”是上海京劇院與香港進行文化交流的寶貴契機。傅希如希望通過今次演出吸引更多香港觀眾接觸京劇，“香港的觀眾尊重傳統文化，非常懂戲。這次訪港出演最重要的是拉近彼此距離，助力內地和香港的文化交流。同時希望有更多觀眾接觸到京劇，喜歡上京劇，常到劇場來看戲。”



陳少雲表示，香港具有深厚的京劇土壤，演員需要兢兢業業地演出以回報劇迷們的期待。“在我的印象中，香港是一個藏龍臥虎的地方，文化底蘊相當深厚。我們許多的老前輩都在香港待過，這裡也有很多喜歡京劇的觀眾朋友。《七俠五義》是一個群像戲，需要多位主角共同完成這出戲的技藝表演。請香港的戲迷朋友們來檢閱，我們怎麼繼承傳統新編戲，守正創新，把我們的藝術完美地帶來香港。”



魯肅表示，《七俠五義》體現京劇的傳承，來到香港演出相當有意義。“相比《水滸傳》的原著，《烏龍院》經過周信芳大師及戲劇家阿甲先生的打磨，到我們已經是四代人的傳承。能夠代表上海京劇院在香港這樣的盛會上開鑼，我覺得是非常有意義的。京劇離不開一個關鍵詞，就是‘傳承’。我們跟隨黃金一代的流派創始人，對京劇進行理解、傳承以及發展。”