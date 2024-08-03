美俄換囚　《華爾街日報》記者獲釋

圖：美俄進行大規模換囚，前美國海軍陸戰隊員惠蘭和美國記者格什科維奇獲釋。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京8月3日電／據大公報報導，綜合CNN、ABC報導：美國和俄羅斯周四突然進行大規模換囚行動，包括《華爾街日報》記者格什科維奇在內的三名被囚禁在俄羅斯的美國公民獲釋。本次換囚總共涉及24名囚犯，分別關在俄羅斯、美國、德國和其他三個西方國家。



美國高級官員確認，格什科維奇、美國海軍陸戰隊老兵惠蘭和俄裔美籍電台記者庫瑪舍娃等三人獲釋。八名俄羅斯公民預計將被送回俄羅斯，其中包括幾名被懷疑與俄羅斯情報機關有聯繫的人，包括秘密特工克拉西科夫。2019年，克拉西科夫在德國暗殺了一名前車臣叛軍指揮官，被德國法院判囚終身。美媒透露，一架過去專門用於換囚的專機，周四已經降落在俄羅斯飛地加裡寧格勒。



32歲的格什科維奇是《華爾街日報》記者，負責報導俄羅斯和烏克蘭。2023年3月，格什科維奇前往葉卡捷琳堡工作時被捕，被俄羅斯指控從事間諜活動，成為冷戰以來第一個以間諜罪名被捕的美國記者。俄方後來指控格什科維奇為美國中央情報局（CIA）間諜。2024年7月19日，格什科維奇被俄羅斯法院判定間諜罪成立，入獄16年。54歲的惠蘭是前美國海軍陸戰隊員。2018年12月，他在莫斯科參加友人的婚禮時，被俄聯邦安全局抓獲，指控其試圖竊取俄羅斯國家機密。2020年，惠蘭因間諜罪被俄羅斯法庭判處16年監禁。此前美俄數次換囚，惠蘭都被排除在外，引發其家屬的強烈不滿。



評論指出，此次換囚正值美國大選前夕，將被視為總統拜登在外交上的勝利。這是自2022年12月以來，俄羅斯與西方之間的首次大規模換囚，當時俄方釋放了美國女籃選手格林納，美方則釋放了有“戰爭之王”外號的俄軍火商布特。