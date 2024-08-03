滙控渣打斥資回購　展現信心利好股價

圖：滙控（00005）（圖源：大公報） 中評社北京8月3日電／據大公報報導，近期已公布業績表現，國際化銀行滙控（00005）及渣打（02888）業績好於預期。



數據顯示，滙控第二季度表現優於預期，季內列賬基準除稅前利潤按年升1.5%至89.1億美元；營收好於預估的161.4億美元，達165.4億美元，主要受益於環球銀行及資本市場業務旗下證券融資和股票業務，以及財富管理及個人銀行業務旗下的財富管理業務均有增長。其中，財富管理及個人銀行、工商金融、環球銀行及資本市場的收入分別為71.5億美元、53.6億美元及42.9億美元。



至於渣打中期業績，上半年稅前基本盈利按年升約20%至39.57億美元；期內業績向好主要受益於穩健的淨利息收入及強勁的非利息收入表現，兩者對上半年收入貢獻各占一半，期內分別按年升4%至大約49.8億美元，及按年升19%至49.8億美元。第二季度按固定匯率基準計，集團財富方案業務收入及環球銀行業務收入，分別增長27%及增長11%；稅前基本溢利按年增長15%至18億美元，主要受益於收入增長且貸款損失率下降。



非利息業務抵銷息差風險



總體來看，滙控及渣打業績逆市發展或主要受惠於非利息收入增加、資產減值減少及跨境理財收入趨勢，預料優異的非利息業務或可在未來降息環境下適度抵銷對息差業務的潛在風險。滙控宣派季度息每股10美仙及擬將展開至多30億美元的股份回購，渣打上調其2024年的收入增長指引至逾7%，並公布達15億美元的歷來最大規模的股份回購，展現信心。