中評社北京8月3日電／網評：築科技與經濟多元化新未來

來源：大公報 作者：馬浩文（全國政協委員、重慶市政協常委、香港重慶總會主席）



自2023年9月，國家主席習近平在黑龍江考察時，首次提出“新質生產力”這一詞，奠定了國家高質量發展新理念。2024年7月21日，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》全文發布（以下簡稱《決定》）。《決定》明確提出，“健全因地制宜發展新質生產力體制機制”。專家指出，這一表述釋放了進一步強化新質生產力制度保障的信號，旨在通過改革促進生產要素的創新性配置。發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。《決定》還提出了一系列具體部署，包括“加強新領域新賽道制度供給”、“建立未來產業投入增長機制”，以及“以國家標準提升引領傳統產業優化升級”等。這些措施將為實現中國式現代化提供堅實的制度基礎和動力支持。



新質生產力的核心在於創新，擺脫傳統經濟增長方式，具有高科技、高效能、高品質的特徵。這一概念的提出，正是因應當前世界正處於新一輪科技革命及產業變革的關鍵期。以5G網絡、工業互聯網、大數據、區塊鏈、人工智能以及雲計算為代表的新興數字科技迅速崛起，尤其是人工智能（AI），成為推動科技變革和產業發展的重要力量。



以創科推動新型工業化



香港作為國際金融中心，擁有獨特的地理位置和優越的經濟環境，是推動新質生產力的重要節點。香港重慶總會一直致力於促進兩地的經濟合作，特別是在“一帶一路”倡議下，渝港的聯繫更加緊密。作為香港重慶總會的主席，我深知兩地合作的重要性和潛力。新時代，新機遇，互聯網經濟的發展為年輕人提供了新的機遇，我希望香港的年輕人積極學習網絡新經濟的技巧與竅門，將香港的旅遊特色、品牌和產品推廣至大灣區，進一步推動香港的文化、創意產業、金融服務、科技創新、教育培訓、醫療健康等多領域的發展。



我特別關注內地的AGI（通用人工智能）的發展。香港作為國際金融中心，我期待國家與香港合作打造金融領域的AGI平台，發展出中國版的AGI，未來的發展肯定讓內地跟香港可以融合，利用香港作為國際平台，讓這一批服務走向國際，繼續加強原創性科技創新的研發，將創科成果應用到具體產業發展中。我熱切支持特區政府為生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業提供更多資助，推動新型工業化。

