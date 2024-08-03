中評社北京8月3日電／網評：平台式思維助乘智能網聯駕駛東風

來源：大公報 作者：戈峻（天九企服董事長兼CEO）



最近武漢的無人網約車火了，很多市民都嘗鮮。有說無人駕駛的時代已經不遠，也有網約車司機擔心“飯碗”被搶。要說無人車全面普及還是言之過早，但隨著智能網聯駕駛的發展一步步邁向里程碑，相關智能技術的創新加速催生各式“人才荒”，況且新事物的出現不單會帶來新工種及對新型技術人才的需求，就算不是造無人車的中小企，也能在當中找到巨大發展機遇。



“請友商高抬貴手，少挖我們的人”，在今年5月的AI Day上，小鵬汽車CEO何小鵬罕見地向同行“求饒”。為了持續提高研發團隊的實力，小鵬汽車今年已放話要再招募AI、大模型、智能駕駛等方面的開發人才共4000名。小鵬的居安思危也不無道理，因隨著智能網聯汽車的發展，已經開始了新一輪的人才荒。



國家發改委早前提出穩步推進自動駕駛商業化落地運營，打造高階智能駕駛新場景，工信部等部門上月底公布20個“車路雲一體化”應用試點城市，相關推動智能網聯汽車發展的國家政策出台，加劇新一輪主機廠對智能化人才的需求。據中國人才研究會汽車人才專業委員會的統計，到2025年，中國智能網聯汽車行業人才淨缺口達到3.7萬人；另據脈脈高聘人才智庫數據顯示，智能駕駛工程師人才供需比僅為0.38，且供需缺口之大全球亦然。此外，智能化汽車所需的電子控制，不僅需硬件開發者，也需更多軟件開發者加入，據日本經濟產業省預估，2025年全球汽車行業高級軟件人才缺口將達到2.1萬人左右。



一方面是企業對智能駕駛技術的“求才若渴”，另一方面也有人擔心無人車的普及將令大量司機失業，這點筆者認為不必過慮。一來，無人車也需要有安全員，只不過日後他們的工作崗位不在車上，而是遠程監控；二來，正如當年淘寶的出現，也曾有人擔心會造成大量實體銷售人員的失業，但現在回頭看，網購這種新消費模式也催生出派送員、網店平台客服與技術人員的工種需求，此外，衍生出來的直播帶貨等新銷售形式，也帶動了相關主播、市場策劃、後期製作等等不同技術人才的需求，所以新事物的出現，並非簡單的傳統崗位消失，而是就業結構的升級，工種的“以舊換新”。



從另一角度來看，國家推動智能網聯汽車產業發展，企業需要硬件及軟件開發的人才，目的是為了降低成本，憑借新技術在競爭中搶得領先地位。現時生產一部無人駕駛汽車的成本已大幅下降，例如無人駕駛汽車配備的多傳感器融合感知技術，需要在車身安裝激光雷達、毫米波雷達等多個傳感器，早年使用的激光雷達售價高達10萬美元一顆，但隨著內地激光雷達產業的發展，國產激光雷達售價在兩三年前已經降至10萬元人民幣左右，再到現時，符合各國汽車行業標準的特定規格等級激光雷達，整架車裝起來也才幾萬元成本，而且可以預期，相關技術的不斷推陳出新，未來成本價格亦會更低。

