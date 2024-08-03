中評社北京8月3日電／網評：薪火相傳愛國心 貢獻力量桑梓情

來源：大公報 作者：鄧清河（全國政協教科衛體委員會副主任、香港深圳社團總會會長）



近日，國家主席習近平回信給祖籍寧波的香港企業家，深情而鼓舞人心，不僅是對香港企業家個人及群體長期以來愛國愛港、積極投身國家建設事業的高度評價，更是對各界在新時代擔當作為的殷切期待，指引我們在新發展階段，將對家鄉、對祖國的深情轉化為具體行動，為強國建設、為民族復興偉業凝聚力量，團結奮進。



回信中提到“薪火相傳的愛國心、桑梓情”，深刻指出了愛國主義的傳承與發展，以及個人與家鄉、與國家之間深厚的情感紐帶。它激勵著我們每一個人，無論身處何地，都應心懷故土，情系祖國，將個人的理想追求融入到國家的發展大局之中，以實際行動踐行愛國情懷。



在新時代背景下，我們面臨著前所未有的發展機遇和挑戰。筆者作為全國政協委員和香港深圳社團總會會長，深感責任重大。多年來，我們致力於廣泛凝聚在港鄉親，不斷發展壯大愛國愛港愛鄉力量，促進同鄉之間、深港之間的密切聯繫，積極為兩地的繁榮穩定貢獻力量。



習主席的回信，為我們進一步指明了未來的發展方向──“繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局”。我們要牢記習主席的囑托，認真學習貫徹二十屆三中全會精神，要不斷學習新知識、掌握新技能，提高自身素質和能力水準；要勇於擔當、敢於創新，積極投身到國家各項事業中去；更要團結協作、共克時艱，形成推動國家發展的強大合力。



同時，我們也要注重加強青少年愛國主義教育，引導他們樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀，培養他們的愛國情感和民族自豪感。通過教育引導和實踐鍛煉相結合的方式，讓愛國主義精神在青少年心中生根發芽、開花結果。

