中評社北京8月3日電／網評：暑期研學游，到底值不值？

來源：工人日報 記者：劉兵



跨省市一周內研學游價格一般在3000元至5000元，高於普通旅行團



暑期研學游，到底值不值？



暑期以來，研學市場熱度居高不下。北京、上海、南京、西安、成都、長沙等城市成為研學游的熱門地區。不過，研學游火熱的另一面是價格越來越貴、“游而不學”、體驗感差等各種亂象。專家認為，研學游能夠一定程度增長學生的見識，但過熱也有販賣“教育焦慮”之嫌。目前，研學游市場上高溢價普遍，有關部門建議消費者理性選擇，注意師資、安全和活動質量。



研學熱居高不下



早在孩子期末考試之前，家住北京市海淀區的謝女士就給孩子預訂了8月初前往西安的研學游。在謝女士看來，研學游能激發孩子學習興趣，培養孩子獨立思考和綜合解決問題的能力，對孩子的自理能力、社交能力的提升都有所幫助。



記者瞭解到，謝女士給孩子報的研學游課程內容涵蓋地理氣候、歷史、詩詞、書法、飲食文化、非遺民俗等多個維度。謝女士告訴記者：“孩子特別喜歡語文和歷史，通過博物院、兵馬俑、城牆等研學課題，可以梳理歷史脈絡，感悟厚重的周秦漢唐歷史文化，我覺得應該是不錯的體驗。”



暑期以來，研學熱居高不下。研學旅行成為今年暑期旅遊市場上的主力軍，吸引眾多大中小學生及親子游群體參與。

