香港暑期旅遊市場“熱辣滾燙”

中評社北京8月3日電／據人民網消息，晨曦中，來自上海的朱女士乘坐滬港夕發朝至高鐵動臥列車抵達香港，開啟為期一周的香港之旅。



朱女士被今年上映的香港電影《九龍城寨之圍城》深深吸引。來港第一站，她拿著主題明信片，直奔九龍寨城公園“打卡”。“九龍寨城公園是香港城市文化發展的縮影，以這裡為起點，我想一定會看到多樣的香港。”朱女士說，她還會前往香港書展參加小說原著作者的講座，瞭解更多幕後故事。







7月以來，香港持續高溫，但旅客熱情不減。景點游人如織、商圈人頭攢動、餐館大排長龍……一幅“熱辣滾燙”的夏日旅遊圖景。香港業界相繼“出招”，多項盛事活動助“燃”暑期文旅市場。



20日晚，維多利亞港的夜空被絢麗奪目的無人機表演點亮。伴隨著現場觀眾的歡呼聲，約千架無人機組成的“哆啦A夢”乘坐時光機閃亮登場，向觀眾問好。隨後，“哆啦A夢”的好友們也陸續到場，頭戴“竹蜻蜓”，翱翔在維港上空。



這是香港近期舉辦的第二場“哆啦A夢”主題無人機表演。主辦方表示，5月舉辦的無人機表演深受大家喜愛，第二場表演加入更多主題元素，讓觀眾盡情感受香港“活力之都”的非凡魅力。15分鐘的表演結束後，現場掌聲歡呼聲此起彼伏，許多觀眾久久不願離場。



“哆啦A夢”主題展、第34屆香港書展、“武林盛舞嘉年華”……暑期的香港，盛事活動“一浪接一浪”。“盛事活動增強了香港的吸引力，各界都在為提升旅客體驗努力著，有信心讓全年旅客超過4600萬人次。”香港旅遊業議會總幹事楊淑芬說。

