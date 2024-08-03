美國將往中東增派軍艦戰機

中評社北京8月3日電／據新華社消息，美國國防部2日宣布，美軍將向中東地區派遣更多戰鬥機和軍艦，以應對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人遭暗殺後地區緊張形勢升級及支援以色列。



國防部長勞埃德·奧斯汀已經批准派遣更多可擊落彈道導彈的海軍巡洋艦和驅逐艦前往中東和歐洲，還將向中東增派一支戰鬥機中隊。按照五角大樓聲明，此舉旨在“提升美方軍事保護力量，增強對以色列國防的支持，確保美國做好應對各種不測的準備”。



另外，美國海軍“西奧多·羅斯福”號航母打擊群目前駐扎中東，奧斯汀已決定在它完成本輪任務時，派“亞伯拉罕·林肯”號航母打擊群前去替換。五角大樓還打算在中東地區部署更多陸基彈道導彈防禦系統。



哈馬斯政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞7月31日凌晨在伊朗境內遭暗殺身亡。自本輪巴以衝突爆發以來，哈馬斯已有多名高級成員遭刺殺。哈馬斯、伊朗方面均指認以色列製造了這一系列刺殺事件。以方既未承認、也未否認實施刺殺，而以色列政府和軍方曾公開表示要清除哈馬斯。伊朗與哈馬斯、黎巴嫩真主黨等地區盟友誓言對以色列發起報復行動，國際社會擔心巴以衝突進一步升級。



白宮說，美國總統約瑟夫·拜登本月1日與以色列總理本雅明·內塔尼亞胡通話，討論了美國增強中東地區軍備部署與支持以色列應對導彈、無人機等襲擊的計劃。