經濟衰退擔憂重挫美股

中評社北京8月3日電／據新華社消息，由於美國一系列經濟數據不及預期引發市場對經濟衰退的擔憂，紐約股市三大股指在8月前兩個交易日連續大幅走低，道瓊斯工業平均指數、標準普爾500種股票指數和納斯達克綜合指數分別累計下跌2.71%、3.18%和4.68%。



截至2日收盤時，納指較7月10日收盤點位下跌10.04%，技術上進入調整區間；標普500指數和道指也分別從此前高點回落5.7%和3.9%。



當天，電商巨頭亞馬遜公司因二季度業績不及預期股價下跌8.78%，英特爾公司因二季度業績下滑和宣布裁員股價暴跌26.06%。



美國勞工部2日公布的數據顯示，美國7月非農部門新增就業崗位顯著低於市場預期，當月失業率高於市場預期。同一天，美國商務部數據顯示，美國6月制成品新訂單環比下降3.3%，而5月為環比下降0.5%。



此外，美國供應管理學會1日公布的數據顯示，美國7月製造業指數為46.8，低於6月的48.5，進一步遠離50的榮枯線。



美國多個重要經濟數據不及預期，引發市場對美國經濟可能陷入衰退的擔憂，市場人氣嚴重承壓。曾在美聯儲供職的美國新世紀顧問公司首席經濟學家克勞迪婭·薩姆表示，雖然美國還未進入經濟衰退，但除非看到企穩跡象，否則前景堪憂。



摩根大通資產管理部首席全球策略師戴維·凱利表示，美國7月就業數據“過冷而令人不適”，美股可能面臨顯著回調。



美聯儲7月31日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。一些經濟學家認為，美聯儲應更快採取降息行動，否則可能給美國經濟帶來風險。最新數據進一步強化了這種觀點。市場迅速調整對美聯儲貨幣政策的預期，多家機構甚至預計美聯儲會在今年連續兩次降息50個基點。

