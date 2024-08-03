“靈草”食用菌鮮美　俘獲港學子味蕾

中評社北京8月3日電／據大公報消息，“沒想到靈芝可以既健康又美味！”7月21日下午，“2024範長江行動江西行”採訪團來到江西仙客來生物科技有限公司參觀採訪，此番感受便是採訪團同學在品嘗完仙客來靈芝雲霧茶後發出的感慨。靈芝作為中國傳統的扶正固本、滋補強壯的名貴藥才，一直是中國傳統中藥文化的重要標誌，同時也是香港民眾餐桌上常見的食物藥材，這種被稱為“仙草”、“靈草”的食用菌是內地和香港交流的重要媒介。



吃蘑菇宴，品靈芝茶，喝靈芝酒。採訪團的學子們在參觀期間，不斷見識到了靈芝的新面貌。與水蒸蛋、麵點的融合，以及更適應快節奏生活的便捷茶包和膠囊……“孢子雞蛋卷最好吃！”將菌類和常見食材結合的創新菜，精準俘獲了香港中文大學學生李博池的味蕾，她直呼“特別鮮美”，來自香港都會大學的張唯一也深有同感，原來靈芝不僅可以是滋補佳品，也可以是美味佳肴。



據悉，仙客來從上世紀90年代起便與港澳有著密切的合作交流，曾於香港中文大學有在產品選種方面的技術合作，現在也與澳門大學、澳門科技大學以及一些香港大專院校的相關部門保持交流，探討如何研發靈芝新產品，進一步促進中國傳統文化的傳承和創興，推動中國故事傳向世界。