港企扎根長江畔　冀破化工“卡脖子”

中評社北京8月3日電／據大公報消息，江西瑞昌市碼頭鎮是長江入贛第一鎮，自古為長江通商古埠。“2024範長江行動——香港傳媒學子江西行”採訪團早前走進瑞昌，瞭解當地高質量跨越式發展的新步伐。近年來，瑞昌始終堅持把工業發展放在首要位置，以大工業帶動產業大升級。



18年前，“75後”香港人李文恩為家族企業長遠發展早著先機，北上進軍化工行業，江西理文化工有限公司於2011年成立，主要生產高端含氟新材料及氯碱基礎產品，開發具有世界領先水平的四氯化碳轉氯仿技術，目前業務已穩佔中國市場前列。李文恩安排見證其一路成長的公司董事總經理楊作寧接待採訪團一行，並通過電話與採訪團暢談綠色化工廠房的建設歷程，以及打破西方“卡脖子”的發展策略，感受民族企業自立自強氣魄。／大公報實習記者 章嘉伊、姚淑敏、王楷源、馬林興



工業興則產業興，工業強則經濟強。採訪團一行瞭解到，作為江西的龍頭企業，江西理文化工銷售總收入超190億元（人民幣，下同），納稅超16億元。公司沿著國家綠色低碳高質量發展之路茁壯成長，業務蒸蒸日上。



李文恩於2000年加入家族企業理文集團，經過咨詢及多方考察，最終決定進軍化工行業。由於化工行業對控制物流運輸成本要求比較高，理文化工選擇落戶靠近長江的瑞昌，廠區距離長江流段僅一公里，自建廠以來，江西理文化工對於污染水質的把控就十分嚴格。伴隨國家實施“共抓大保護，不搞大開發”政策，企業綠色轉型步伐持續提速。



研含氟新材料 打破美企壟斷

