參觀文化產業園　學修身立德

中評社北京8月3日電／據大公報消息，7月21日，“範長江行動江西行”的香港學子們走進了義門陳文化產業園，切身感受其中的千年美德魅力。義門陳產業文化園的德安東佳書院，專教授書法篆刻等，也有著自己的一套教學體系。傳媒學子們走進書院大門，入眼就是盛著毛筆筆畫的竪版宣紙，掛滿了三面墻。書院的吳老師說墻上的大部分書法作品和彩繪等，都是學生創作的。



吳老師說：“書法能讓人心定下來，楷書注重規範方正，從楷書入門就是指要講規矩，沒有規矩就無法成方圓。”書法不僅修身養性，還能潛移默化地培養人的德義觀念。他指著“溫柔敦厚”四個楷體字說：“如果那個溫字少了中間一橫就會感覺很不協調，楷書入門由義入德，慢慢把心定下之後才會有更好的作品出來。”



香港學子張豪軒說：“因為在香港都是以小家庭為主，但我第一次知道有陳氏家族這種，祖祖輩輩生活在一起，有自己的家規家訓，我覺得這是很震撼的事情。”人多就會出現很多不同的觀念，但及時調整，禮義為先，於是陳氏家族美德美譽流傳至今。



範長江行動江西行的採訪團來到這裡，切身感受其中蘊含的家風美德，體驗書法，得到了學習與薰陶，關注和傳播義門陳的歷史和文化，已然成為弘揚中國優秀傳統文化、建立文化自信切實而生動的實踐。