歐盟為特朗普上台恐再度引發貿易戰未雨綢繆

中評社北京8月3日電／歐洲媒體近日預測，美國共和黨總統候選人特朗普若在大選中獲勝，將推進“美國優先”議程，或引發美歐重啟貿易戰。為此，歐盟應制定“胡蘿蔔加大棒”的應對策略。



新華社援引英國《金融時報》報導，歐盟計劃第一步拋出“胡蘿蔔”。如特朗普勝選，歐盟談判人員將立即與其接觸，尋求盡快達成貿易協議，增加進口特定美國商品，避免特朗普對歐盟產品加徵關稅。



如果第一步落空，歐盟將揮舞“大棒”，通過對美國商品加徵關稅的方式予以反制。據透露，歐盟正在擬定一份從美國進口商品的清單，清單內商品可能被徵收50%甚至更高的關稅。



據《布魯塞爾時報》報導，特朗普若再次當選美國總統，計劃對所有進口商品徵收10%的統一基準關稅。這意味著，歐盟這一美國傳統盟友也將被列入其中，估計可能造成歐盟每年出口額減少約1500億歐元。



特朗普的經濟顧問斯蒂芬·穆爾透露，特朗普的目的是用貿易和關稅作為談判手段，壓迫其他國家“採取符合美國利益的行動”。



歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯對《金融時報》說，歐盟與美國“合作共贏至關重要”，“特別是在當前的地緣政治背景下”，但他不排除以關稅手段反制特朗普當選後可能對歐盟商品加徵關稅。



2018年，時任美國總統特朗普以維護國家安全為由對從歐盟和其他地區進口的64億歐元鋼鋁產品加徵關稅，歐盟則以針對28億歐元美國商品的再平衡關稅予以回擊。“（那一次）我們用關稅捍衞了我們的利益，如有必要，我們隨時準備再次捍衞我們的利益。”東布羅夫斯基斯說。